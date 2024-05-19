Silivri Sayalar köyünde Zülküf Vardar koyun kırkarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Sayalar köyünde hayvancılık yapan, komşu köye koyun kırkmak için giden bir çocuk babası Zülküf Vardar (58), kırkmaya çalıştığı koyunun hareket etmesi sonrası, kırkma makinesinin göğsüne çarpmasıyla birlikte elektrik akımına kapıldı. Gittiği çiftliğin sahibini durumu fark etmesinin ardından makinenin elektrik bağlantısını kesmesine rağmen Vardar'ın hazin sonunun önüne geçilemedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vardar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Vardar'ın vefat ettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri geldi.