Genel sanat yönetmenliğini Çorumlu yazar ve yönetmen Erdal Şahin’in yaptığı, merkezi İzmir’de olan Arkadaş Sanat Akademi oyuncuları İzmir’den sonra Çorum ve Boğazkale’de de sahne alacak.

Erdal Şahin’in yazıp yönettiği Kraliçe Puduhepa oyunu tiyatroseverlerle Çorum İl Kültür Müdürlüğü, Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Belediyesi işbirliği ile sanatseverlerle buluşacak.

Oyun 4 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da Boğazkale Büyük Mabet’te, 5 Temmuz Cuma günü ise saat 20.00’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Kraliçe Puduhepa oyununu sahnelemek üzere Çorum’a gelen Arkadaş Sanat Akademi oyuncuları Çorum’da yaptıkları şehir turunun ardından şehri çok beğendiklerini söylediler.

Ücretsiz sahnelenecek olan oyun, ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’te imzası bulunan tarihin en güçlü kadının sıradan bir rahibin kızı iken bilinen tarihin en güçlü kadını olma yolundaki hikayesini anlatıyor.

İki perdelik müzikli, danslı oyun İzmir izleyicisinin ardından doğduğu topraklarla buluşacak.