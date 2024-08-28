Ticaret Bakanlığı’nın aldığı bir kararla bayan kuaförleri ve güzellik merkezleri, Pazar günleri herhangi bir izne gerek kalmaksızın açık bulundurulacak.

Kuaför ve güzellik merkezlerinin beklediği karar çıktı.

Ticaret Bakanlığı, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 18 Ağustos 2022'de ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Karara göre, her ilde hangi günün tatil olacağına sektör temsilcileriyle görüştükten sonra valilik karar verecekti. Pek çok kentte tatil olarak pazar günü belirlendi.

Ticaret Bakanlığı bugün yeni bir açıklama yaptı ve kadın kuaförleri ile güzellik salonlarının pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildiği belirtildi.

Buna göre işletmeler pazar günü açık olabilecek ve personelin hangi gün izin yapacağına kendileri karar verecek.

Kararla ilgili yönetmelik, Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilin yetkili kurumlarına gönderildi.