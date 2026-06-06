İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak için Çorum’u ziyaret etti.

Bakan Çiftçi ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, ilçe belediye başkanları ve partililer hazır bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak suç ve suçlulara geçit vermemek için daha fazla sahada olacaklarını ifade etti.

"Mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var"

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin önüne yeniden büyük hedefler koyulduğunu belirten Çiftçi, "Milletiyle bütünleşmiş bir davamız, hareketimiz ve milletin duasında olan bir liderimiz var. 24 yıldır milletimizin emeğini, alın terini, bütçesini, enerjisini esere ve hizmete dönüştüren AK Parti iktidarıdır. Yollar, hastaneler, barajlar, okullar, havalimanları, tüneller, köprüler, fabrikalar ve daha nice hizmetler siyaseti halka hizmet, halka hizmeti ise hakka hizmet gören bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Ama kıymetli kardeşlerim, bunlardan eserlerde daha önemlisi bu millete yeniden özgüven kazandırılmıştır. Türkiye’nin önüne yeniden büyük hedefler koyulmuştur. Artık kendi SİHA’sını üreten, kendi savaş gemisini yapan ve kendi uydusunu uzaya gönderen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel anlamda sözü dinlenen, mazlumların sesine ses veren, umudu olan bir Türkiye var. İşte bunun adı Türkiye Yüzyılı’dır. Bu vizyonun lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu yürüyüşün taşıyıcısı ise AK Parti teşkilatlarıdır. Sizlerin emeği, fedakarlığı ve mücadelesi bu teşkilatı ve Türkiye’yi ayakta tutuyor" dedi.

"Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var"

Gazze ve Filistin’deki saldırılara dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Benim valiyken Cenab-ı Hak’tan bir niyazım vardı. Çorum’da 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum’a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. İçten içe büyüttüğüm niyazım şuydu; ‘Rabbim bir gün de olsa bana Kudüs Valiliği’ni nasip et.’ İnanıyorum ki Rabbim bize o günleri bizlere mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım, inanmaya devam edeceğim. Geçmişte olduğu gibi oralar bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var" şeklinde konuştu.

Süper Lig’e yükselen Çorum FK’yı da tebrik eden Bakan Çifçti, "Çorum adına hepimizi gururlandıran tarihi bir başarıya imza atan Çorum FK’yı da buradan gönülden tebrik ediyor ve başarıların devamını niyaz ediyorum. Başta kulüp başkanımız olmak üzere teknik heyetimizi, futbolcularımızı, yöneticilerimizi ve büyük Çorum taraftarını yürekten kutluyorum. İnşallah 1. Lig’de olduğu gibi Süper Lig’de de büyük başarılara imza atacağını, tutunacağına canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Polisimiz ve jandarmamız sahada daha görünür, daha fazla sahada olacaktır"

İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye’nin huzuru ve güvenliği içingece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle milletimizin hukukunu korumak, kamu düzeni ve güvenliğini tahkim etmek bizim ende gelen görevlerimizden birisi. Suç, suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemizgüçlü bir şekilde devam ediyor. Çorum’da, buradan açıkça ifade etmek istiyorum; uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. Polisimiz ve jandarmamız sahada daha görünür, daha fazla sahada olacaktır. Devletimizin şefkatli eli de kudretli eli de ülkemizin her yanında olduğu gibi Çorum’da daha fazla hissedilecektir. Vatandaşlarımızın olaylara müdahale ve intikal süreleri konusundaki beklentilerini de yakından biliyoruz. Bu konuda daha etkin, daha hızlı, daha mobilize bir güvenlik hizmeti sunmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz ve il jandarma komutanlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda konuyu dile getiriyorum ve bu konuda daha fazla sahada olacağımızı, vatandaşımızın huzurunu ve güvenini daha fazla önceleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Aruz ediyoruz ki olaylara müdahale ve intikal noktasında zafiyet içerisinde olmayalım, kolluk birimlerimizin sahadaki görünürlüğünü daha fazla arttıralım. Vatandaşımız gece sokağa çıktığında kendi güven içerisinde hissetsin, herhangi bir güven endişesi taşımasın. İçişleri Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimiz, arzularımızdan birisi bu. Vatandaşımız huzur içindeyse, anneler, evlatlarını gönül rahatlığıyla okullara gönderebiliyorsa, esnafımız kendisini güvende hissediyorsa biz İçişleri Bakanlığı olarak görevimizi yapmış kabul ediyoruz, bu şekilde görevimizi yapmış hissediyoruz" dedi.