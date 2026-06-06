İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye 2018-2023 yılları arasında valilik görevini yürüttüğü Çorum'da Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Çorum Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla 6 Kasım 2018-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye Fahri Hemşerilik Beratı verilmesine karar verildi.

Bir dizi programa katılmak için Çorum'u ziyaret eden Bakan Çiftçi'ye Fahri Hemşerilik Beratı düzenlenen törenle takdim edildi. Çorum Valiliği'nde gerçekleştirilen törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

ÇORUM VALİLİKTEKİ İLK GÖZ AĞRIM

Törende konuşan Bakan Çiftçi, Çorum'un kendisinde ayrı bir yerini olduğunu ifade ederek, "Çorum, benim valilikteki ilk göz ağrım. İlk Çorum'a atandım ve burada, 4 yıl 9 ay gibi Çorum ölçeğinde uzun sayılabilecek bir süre görev yaptım. Dolayısıyla ben Çorum'daki bu süreyi iki valilik dönemi olarak kabul ediyorum. Çünkü normalde 1924 yılında il olan Çorum'da valilerin ortalama görev süresi iki, iki buçuk yıl arasında değişiyor, yani üç yılı aşan fazla kişi yok. Ben beş yıla yakın kaldığım için burayı iki valilik görevi olarak kabul ediyorum.

Şairin dediği gibi, ‘gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane.' Bütün bu programlar aslında hepsi birer bahane. Ben sadece bugün Çorumlularla beraber olmak, onlarla olan birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi tazelemek için sizlerle beraberim. Burada olanlardan bir kısmı hatırlayacaktır; 6 Kasım 2018 tarihinde göreve başladığımda, ilk göreve başlamalarda adet olduğu üzere bir konuşma yapılmıştı. O konuşmada makamların, vekilliklerin gelip geçici olduğunu, mahkemenin kadıya mülk olmadığını, bir gün benden öncekilerde olduğu gibi benim de bu görevi bırakıp gideceğimi, başlangıcı olan her şeyin mutlaka bir sonu olacağını ifade etmiştim. Demiştim ki ‘benim burada görev yaptığım süre içerisindeki tek gayem, bir gün oradan ayrılırken halkın duasını, Hakk'ın da rızasını kazanmak, arkamda hayır duaları bırakmaktır.' Bizim tek gayemiz de buydu. Hazreti İbrahim'in duasıdır. Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de de geçen duasında şöyle der, ‘benden sonraki nesiller içerisinde beni hayırla yâd edilenlerden eyle.' Cenab-ı Hakk'tan böyle niyazda bulunur. Benim de buradaki görev yaptığım süre zarfında en büyük niyazlarımdan birisi buydu. Çorum'da görev yaparken, bir gün buradan ayrıldığımda hayırlı dualarla ayrılmayı arzu ediyordum" dedi.

ÇORUM’U UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL

Çorum Valiliği görevi sırasındaki yaptıkları projelerle ilgili hatırlatmalar yakan Bakan Çiftçi, "Bugün burada, şahsıma Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi münasebetiyle sizlerle beraberiz. Çorum insanının ne kadar vefakar, ne kadar kadirşinas olduğunu çok iyi biliyorum. Aynı şekilde Belediye Başkanımız da öyledir, Allah razı olsun. Ben huzurlarınızda bu kararı alan Çorum Belediye Başkanımıza, Çorum Belediye Meclisi'ne ve oylamada kabul oyu veren belediye meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, sağ olun. Dediğim gibi, her şeyin bir başı var, bir de sonu var. Valilik görevimizin ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim. Yaklaşık dört aydır da bu görevi hakkıyla icra etmeye gayret ediyorum. Ama Çorum benim ilk göz ağrım, Çorum'u unutmam mümkün değil. Belirttiğim gibi, burayı iki valilik dönemi olarak kabul ettiğim için her vesileyle, değişik açılışlarla, merasimlerle zaman zaman Çorum'a gelmek ve Çorumlularla olan muhabbetimizi, gönül bağımızı tazelemek istiyorum" diye konuştu.

ÇORUMLU’NUN KADİRŞİNASLIĞI

Törende konuşan Vali Ali Çalgan ise, "Bugün çok anlamlı bir tören için bir arada bulunuyoruz. Çorum'a hizmet etmenin unutulmayacağı, Çorumluların kadirşinaslığından dolayı önemli. Şehrin valisi olarak kadirşinaslıklarından dolayı hemşehrilerime, belediye başkanımız ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu toplantı burada kalmayacak, duyulacak. Bu da çok önemli. Herkes görecek ki bu millete hizmet ederseniz bu millet sizi unutmayacak. Buna da önayak olduğu için Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MİLLETİN GÖNLÜNDE HEMŞEHRİMİZDİ

Çorum Belediyesi'ne duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Milletvekili Oğuzhan Kaya da, "Milletin gönlünde, toplumda Sayın Bakanımızın hemşehriliği vardı. Biz kendisiyle Kargı'nın en uzak köyü olan Alioğlu köyüne gittik. Orada yangın olmuştu, yangın konutları için gittiğimizde arabadan indik. 90 yaşının üzerinin üzerinde bir amca, Bakanımız valiyken elini öpmeye çalıştı. ‘Olur mu amca' dedikten sonra o amca, ‘ben böyle bir valiyi yıllardan beridir bekliyordum. Halkla devleti buluşturdun. Halkın beklenen ümitlerini gerçekleştirdin, el öpmek ne ki' dedi" ifadelerini kullandı.

FAHRİ DEĞLİ, ASLÎ HEMŞEHRİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Çorum'da herkesin gönüllerinde yer kurduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Çiftçi'den fahri hemşehriliği asli bir hemşehrilik olarak kabul etmesini isteyerek, "Sayın Bakanım her geldiğinde ben yüzünde Çorum'a gelmenin mutluluğunu görüyorum. Çünkü Çorum huzur, mutluluk veren bir şehirdir. Çorum hamd olsun Anadolu'nun tam ortasında, medeniyetlerin beşiği olan bu şehir, herkese kucak açmış olan bu şehir. Sayın Bakanımızın da bu mutuluğu bizimle paylaştığını görüyorum. Sayın Bakanımız ile 2018'de atanmasından bu yana bir dostluğumuz da var. Ailemizin büyüğü, bir ağabeyimiz olarak görüyoruz. Rabbim Bakanımızın bahtını ve yolunu açık etsin" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çalgan, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Aşgın tarafından Bakan Çiftçi'ye Hemşehrilik Beratı takdim edildi.