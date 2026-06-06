Trendyol Süper Lig’e yükselerek Çorum futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atan ARCA Çorum FK’da yeni sezon öncesi yönetim yapılanması netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, yeni dönemde kulüp başkanlığı görevini Savaş Balçık’ın üstlenmesi bekleniyor.

İkinci Başkanlık Görevi Baran Korkmazoğlu’na Verilecek

Yeni yönetim yapılanmasında Baran Korkmazoğlu’nun ise 2. Başkan olarak görev alacağı öğrenildi. Kulübün kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedefleyen yeni yönetimin, önümüzdeki sezon için kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Yönetimde Büyük Değişim

Kulübün mevcut yönetim kadrosunda da önemli değişikliklerin yaşanacağı öğrenildi. Gelen bilgilere göre mevcut yönetimin yaklaşık yüzde 70’i değişecek. Yeni isimlerin katılımıyla oluşturulacak yönetimin, ARCA Çorum FK’nın Süper Lig hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir yapı oluşturmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Tahsin Tam Genel Koordinatör Olacak

ARCA Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Tahsin Tam’ın da kulüpte önemli bir görev üstleneceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre deneyimli futbol adamı, yeni dönemde Genel Koordinatör olarak görev yapacak. Tahsin Tam’ın futbol yapılanması ve sportif organizasyonun planlanmasında aktif rol alması bekleniyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Kulüp yönetiminde yaşanması beklenen değişimlerle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki hafta içerisinde ARCA Çorum FK tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yapılacak açıklamayla birlikte yeni yönetim kadrosu ve görev dağılımlarının netlik kazanacağı öğrenildi.