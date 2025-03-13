Sinop’ta yapılan Okul Sporları Küçükler Serbest güreş grup birinciliğinde Çorumlu güreşciler bir altın iki gümüş madalya kazanarak üç sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

11-12 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapılan küçükler serbest stil grup birinciliğinde Çorum Belediyespor kulübü güreşçilerinden 48 kiloda Berkay Gözübüyüklü birinci olurken 90 kiloda ise Baki Eren Orhangazi ise ikinci olarak finallere gitmeye hak kazandılar.

Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencisi Talha Ediz Çelik sıkletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sinop’da kürsüye çıkan üç Çorumlu küçük güreşci 3-7 Mayıs tarihleri arasında Burdur’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.