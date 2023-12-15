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Osmancık’ta, liseli gençler küfür ve argo sözlere karşı slogan üreterek yarıştı.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi, argo sözlere ve küfre karşı slogan yarışması düzenledi. Öğrencilerin buldukları sloganlar okul idaresi tarafından sosyal medyada oylamaya tabi tutuldu. Küfre karşı bir farkındalık ve tepki geliştirmeyi, ayrıca diyaloglarda küfürlü ifadeleri çıkarmayı hedefleyen yarışmada dereceye giren sloganlar okul tarafından ödüllendirildi.

Yarışmada birinci gelen slogan Berkay Erel’in "Edeceğine bir küfür, kazansana bir gönül” oldu. Yarışmada ikinci Elif Gümüş, “Acizliğin belirtisi küfür, aklın belirtisi ahlaktır”, üçüncü ise Serhat Eren Karakuş’un “ÖDFL’yiz küfür ettirmeyiz” sloganı oldu.