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Çorum'un Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren tuğla fabrikası icradan satışa çıkarıldı.

21 milyon 500 bin lira değerindeki fabrika satış ihalesi 30 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

65 yıl önce yıllık 1 milyon adet kiremit üretimi ile başlayan fabrika, Kıbrıs, Ukrayna, Azerbaycan ve İran pazarında da yer alıyordu.

2011 yılında kiremit presleri otomasyonunu tamamlayan ve bu teknolojiye sahip Türkiye'deki 4 firmadan biri olan fabrika 65 yıldır ilçede istihdama ve ekonomiye ciddi katkı sağlıyordu.

Binlerce kişiye istihdam kapısı olan fabrikanın satışı ilçe halkını da derinden üzdü.