CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerle ilgili sağduyulu bir davranış örneği sergiledi.

Eylemlerde küfürden, şiddetten, polise yönelik saldırılardan uzak durulması gerektiğini belirten Tahtasız; "Bizim özgürlüğümüz bir başkasının özgürlük alanına kadardır." dedi

Demokratik hakları kullanırken başkasının özgürlüğüne, ailesine ve özeline asla müdahale etmeyeceklerini belirten Tahtasız;

"Anayasa'nın 34'ncü maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşümüzü elbette kullanacağız. Halkımızın Anayasal haklarına karşı devletimiz de üzerine düşeni yapmalıdır. Demokratik haklarımızı kullanırken başkasının özgürlüğüne, ailesine ve özeline asla müdahale etmeyeceğiz. Küfürden, şiddetten, polisimize yönelik saldırılardan uzak duracağız. Alanı provoke etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Bizim arayışımız hak, hukuk, adalet. Bizim mücadelemiz demokrasi. Mustafa Kemal'in evlatları her zaman, her yerde kendine yakışanı yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri meydanlarda yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimizi ve gençlerimizi içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı