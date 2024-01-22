Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kurumlar arası Futsal Turnuvasında heyecan 25 Ocak perşembe günü başlıyor. Turnuvada altı grupta 28 takım mücadele edecek.

Turnuvanın teknik toplantısı hafta sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Tertip Kurulu üyesi Ali Haydar Teke başkanlığında yapılan teknik toplantıya takım temsilcileri katıldılar.

Turnuvada çekilen kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu;

A Grubu: Narkozgücü, Gençlikspor, 100. Yıl Eğitim Araştırma, Hitit Üniversitesi ve Halk Eğitim, B grubunda Göğüs Hastanesi, Huzurevi, Uğurludağ Jandarma, Çorum Adliyesi ve Çorum MEM, C grubunda İl Jandarma, İtfaiye, Kültür Turizm, Kapalı Cezaevi ve Usta Öğreticiler, D Grubu: Çocuk Evleri, Açık Cezaevi, Bilge Kağan Lisesi, Sosyal Hizmetler ve Çorum Belediyesi, E grubunda ADSM Diş Sağlığı, Sağlık FK, Çevre Şehircilik ve Stadyum Yeniçeri, F grubunda Olimpik Yüzme, Mecitözü Sağlık, Skor Bakanlığı ve Polisgücü takımları mücadele edecek.

Tertip Kurulu üyesi Ali Haydar Teke perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak turnuvada müsabakaların Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacağını günde üç maçın 18.30, 19.30 ve 20.30’da oynanacağını açıkladı.

Teke grup maçları sonunda beşerli üç gruptan ilk üç sırayı alan dörderli iki gruptan ise ilk iki sırayı alan 16 takımın ikinci tura çıkacağını ve bundan sonra ise tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda şampiyonun belli olacağını söyledi.

Turnuvanın fikstürü ise iki gün içinde açıklanacak.