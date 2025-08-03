Çorum’da mutfak aksesuarları alanında faaliyet gösterecek olan İnanç Emir’in sahibi olduğu Lamia Home, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ilıca Caddesi 16/E adresinde hizmete giren işyerinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye ve çok sayıda davetli birlikte gerçekleştirdi.

Lamia Home’un genel olarak mutfağa yönelik tasarım ürünler ve kişiye özel hazırlanan aksesuarların satışını yaptığını belirten işyeri sahibi İnanç Emir, “Ürünlerimiz hem estetik hem de işlevsel. Üstelik fiyatlarımız, internet ortamına göre daha avantajlı” dedi.

Mutfak aksesuarları konusunda Türkiye’nin önde gelen firmaları ile çalıştıklarını ifade eden Emir, porselen tabaklar, tava çeşitleri, cam ürünler, sıvı sabunluklar, bambu ve akasya ahşap ürünleri, kırlentler ve vazolar gibi geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını söyledi.

İnanç Emir, Ilıca Caddesi’ndeki yeni işyerine tüm Çorumluları davet etti.