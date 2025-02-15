Ahmet Ecevit liderin maçını yönetecek.

3. lig 4. grupta yarın oynanacak Solwie Enerji Erciyes38spor ile Mardin 1969spor takımları arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre yarın saat 14’de Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık sahada Erciyes38 FK ile Mardin 1969spor takımlara arasındaki maçı Ahmet Ecevit yönetecek yardımcılıklarını ise Kırşehir’den Abdurrahman Atabay ve Denizli’den Burak Dayıoğlu yapacak.

Maçın dördüncü hakemliği ise ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yapacak.

Grupta 19. maçlar sonunda Mardin 1969spor takımı 43 puanla lider durumda bulunurken ev sahibi Erciyes38 FK ise 20 puanla onuncu sırada bulunuyor.