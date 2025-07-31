Çorum FK’da 1,5 sezon forma giyen bu sezon başı sözleşmesi bittiği için ayrılık kararı alınan Loick Landre Fransa 1. lig takımı Valenciennes takımına transfer oldu.

33 yaşındaki Fransız futbolcu Paris Saint German takımı alt yapısında uzun yıllar forma giydikten sonra aynı ülkede Clermount Foout, Paris Saint German, Ajaccio takımlarında oynadıktan sonra İtalya’da Genoa, AC Pisa takımlarında oynadıktan sonra ülkemizde ilk kez 21-22 sezonunda Manisa FK forması giydi.

Daha Yunanistan’da AC Kifisias takımında oynayan Loick Landre 23-24 sezonu devre arasında Çorum FK’ya transfer oldu ve bir buçuk sezon kırmızı siyahlı formayı giydi.

Çorum FK formasını geçen sezon 30 önceki sezon 14 maçta forma giyen Loick Landre kırmızı siyahlı takımda iki gollük katkı verdi.

Loick Landre’nin transfer olduğu Valenciennes takımı geçen sezon ligde son hafta ligde kalmayı başardı.