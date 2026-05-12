TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen hakem tartışmaları ve medya eleştirileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Hacıosmanoğlu; "İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? O yorumları yapanların %80'i kendi hakemlikleri ve TFF'deki yöneticilikleri dönemlerini hatırlasınlar! Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiğini biliyorum! Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız!"

"Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. UEFA yetkilileriyle konuştuk; hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar! Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun?"

"Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların artık masada değil, sahada kazanılmasını istiyoruz."