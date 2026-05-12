Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12.05.2026 tarih ve 77 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.

EN ÇOK PFDK'YA SEVK EDİLEN KULÜPLERDEN BİRİYİZ

Bu sezon hemen hemen her maçta PFDK'ya sevk edilen ve Süper Lig ve 1.Lig kulüpleri arasında en çok ceza alan kulüpler arasında yer alan Arca Çorum FK, play off ilk turda karşılaştığı Keçiörengücü maçında da PFDK'ya sevk edilmişti.

Çorum FK taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün C3, C4 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Cuma günü oynanacak Bodrum maçına girişleri yasaklandı.