Zafer Partisi olarak Türkiye’nin ve Türk milletinin vatanında gelecek kaygısı yaşamadan, ileriye güvenle bakması için iyi niyetle çalıştığını ifade eden Bedii Onan, “Teşkilatlarımızda ve mahalli seçimlerde başarılı sonuçlar almak, şehrimize ve kıymetli hemşerilerimize layık olduğu hizmetleri verebilmek için tüm hemşerilerimizle buluşmak ve taleplerine çözüm bulmak gayretindeyiz. Dürüst, samimi, faydalı olacak arkadaşlarımıza, hemşerilerimize her konumda görevi de tevdi edebilir ve birlikte çalışmak ve siyaset yapmaktan büyük haz duyarız. Zafer Partisinin genel fikriyatına uygun her arkadaşımıza, her konumda kapımız açıktır. Her arkadaşımızın başımız üzerinde yeri vardır” açıklamasında bulundu.

“Gayretimiz bireysel değil, ülkemizin ve milletimizin geleceğinin yararınadır” diyen Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde ciddi bir iktisadı kriz ortamı sürmektedir. İktidarın bu problemleri çözecek takati ve kadrosu yoktur. İsraf düzeni kamuda ve belediyelerde devam etmekte, ekonomik sorunların külfeti direkt olarak vatandaşımıza yüklenmektedir. Yükün esasına da başta emekliler ve dar gelirli vatandaşlar çekmektedir. Fakir daha da fakir hâle gelmiştir. Türk Gençliği almış olduğu eğitime rağmen iş bulmakta zorlanmaktadır. İş bulanlar asgarî ücrete mecbur olarak çalışmaktadır. Sağlıkta tedavi harcamaları ve ilaç giderleri vatandaşın cebini yakmaktadır. Sığınmacıların her türlü sağlık gideri öncelikli ve ücretsiz karşılanırken, yıllarca sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine ilave ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. Eğitimde nitelik kalmamıştır. İçi boşaltılmış eğitim sistemi sadece diploma veren okullar haline getirilmiştir.

Son dönemde artan konut fiyatlarının yanı sıra konut kiraları da vatandaşın gelirini aşmış ve neredeyse maaşın tamamının konut kirası olarak ödendiği bir durum ülke tarihinde ilk defa görülmüştür. Başta gıda fiyatları olmak üzere her türlü mal ve hizmete vatandaşların erişebilmesi artık mümkün değildir. Vatandaşlarımız artık pek çok gıda ürününü artık almaktan ve tüketmekten vazgeçmiştir. Okulların açılması ile başta ilköğretim olmak üzere yüksek öğretime kadar tüm öğrencileri ciddi bir maddi yük beklemektedir. Artan barınma ve beslenme maliyeti ile yüksek öğrenim öğrencilerinin bu öğretim yılında mali açıdan çok ama çok zorlanacağı ortadadır. Temas ettiğimiz hususlar genel olarak toplumun tamamının az veya çok gördüğü ve etkilendiği hususlardır.

BM raporlarına göre uyuşturucu madde yakalanması ve kullanımı had safhaya varmıştır. Vatandaşlarımız açısından ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Uyuşturucu ile mücadele de kifayetsizlik vardır. Özellikle sınırlardan kontrolsüz bir şekilde giren kaçak göçmenler tarafından uyuşturucu getirildiğine dair söylemlerin dikkatle gözlenmesi vatandaşımız genel sağlığı ve kimlerin kara paradan faydalandığını tespit etmek açısından önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti; Osmanlı devleti bakiyesidir. Mondros mütarekesi, Sevr anlaşması, İstiklal Harbi ve Lozan Barış Antlaşması'nın sonrasında Türkiye Cumhuriyeti adını almış ve Türk milletinin refahı, huzuru ve hür bir şekilde yaşaması için isimsiz pek çok kahraman Türk evladı canını vermiş, kanını dökmüştür. Aziz Milletimizin geleceğini düşünmek ve toprak bütünlüğümüzün devamını sağlamak bizim vazgeçilmez ilkemizdir.

Son yirmi yılda sistematik olarak hemen her konuda devam eden yanlış AKP politikaları ülkemizi hemen her alanda geriye götürmüştür. Tarım alanlarının ekimi ve ekim yapan çiftçi sayısı önemli sayıda azalmıştır. İlerleyen zaman içinde ülkemizde tarım ürünleri üretimi konusunda karamsarlık mevcuttur. Toplanan vergilerin isabetli bir şekilde harcandığı hususu tam bir muammadır. Halkın ödediği vergiler ile yandaş partililer ve şirketler ihya edilirken, emekliye sıfır zam reva görülmüştür. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar başta taşımacılık olmak üzere, üretim ve tarım sektöründe maliyetleri daha da yükseltmiştir. AKP iktidarının bu yanlış yönetim politikaları ile vatandaşımızın refaha ermesi mümkün değildir. Vatandaşımızı memnun etmeyen iktidar icraatlarına karşı sesini yükselten, tavırlı siyaset üreten ve vatandaşımızın hakkını savunan Zafer Partisi önemli bir muhalefet partisi olmuştur. Ülkemiz ve milletimizin hak ve çıkarlarını korumak için Zafer Partisi bünyesinde siyaset yapmak milli düşünen herkes için ödev ve vazife olacaktır.

Bu sebeple tüm hemşerilerimizi Zafer Partisi altında siyaset yapmaya ve önümüzdeki yıl yapılacak mahalli seçimlerde Belediye Başkan adayı, Belediye Meclisi üyesi adayı ve İl genel meclisi üyesi adayı olmak üzere Zafer Partisi’ne davet ediyoruz. Önümüzdeki mahallî seçimlerde birlikte çalışıp, en iyi seçim sonuçlarını almak ve tüm Çorum’a ve Çorumlu hemşerilerimize hizmet asli düşüncemizdir. Birlikte çalışmak, azimli çalışmak bizleri Allah’ın izniyle başarıya götürecektir.”