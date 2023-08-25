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Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ayçiçek hasadının başladığı şu günlerde, ayçiçek alım fiyatları konusunda ilgili kurumların harekete geçmelerini beklediklerini belirtti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, yaptığı açıklamada Tarım Bakanlığı, Tarım Kredi Genel Müdürlüğü ve Karadeniz Birlik'ten girdi fiyatlarının da göz önünde bulundurulduğu bir fiyat beklediklerini ifade ederek, hasadın başladığı şu günlerde hızlı hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Arpa ve buğday verim ve rekoltesinden bu yıl çiftçinin memnun olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, aynı bereket ve kazancın ayçiçek hasadında da yaşanmasını temenni ederek, “Çiftçilerimiz bu yılki hububat (arpa-buğday) veriminin ve rekoltenin yüksek oluşundan memnun olurken, bölgemizde yağlık ayçiçek hasadı başladığı halde, bugüne kadar ilgili birimlerden alım fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Biz üreticiler olarak, girdi fiyatları göz önüne alınarak gerek tarım bakanlığımızın, gerekse Tarım Kredi Genel Müdürlüğümüz ve Karadeniz Birliği'nin makul bir fiyat açıklayacağını ümit ediyoruz. Çorum Ziraat Odası olarak, üzerimize aldığımız sorumluluk bilinciyle, vaktinde, gecikmeden, üreticilerimiz hak kaybına uğratmadan her adımın vakitli ve çözüm odaklı olarak atılmasına gayret gösteriyoruz. Tarım sektörünün paydaşı olan tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını hem yeteri kadar hem de vaktinde alması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçi kardeşlerimize ayçiçek hasadında da bereketli ürünler ve bol kazançlar dilerim” dedi.