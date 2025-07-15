Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sağ bek oyuncusu Berkan Mahmut Keskin'i renklerine bağladı.

Eski Çorum FK'lı rakip oldu
Eski Çorum FK'lı rakip oldu
İçeriği Görüntüle

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Berkan'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berkan Mahmut, geçen yıl bonservisi Iğdır FK'dayken kiralık olarak Bursaspor'da forma giymişti.

Editör: Çorum Hakimiyet