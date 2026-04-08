Çorum'un İskilip ilçesinde Derekargın Göleti’nde çalışmalar tamamlandı.

Göletin tamamlanmasıyla birlikte Mayıs ayı içerisinde tarım arazilerine su verilmeye başlanacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Tarımsal sulama hizmetinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin, 15 Nisan 2026 tarihine kadar Özel İdare Binası son katında bulunan Sulama Birliği Bürosu’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar:

• Kimlik fotokopisi

• Tapu fotokopisi

• Kira ise kira sözleşmesi

• ÇKS kaydı

• Hisseli tapularda muvafakatname

• Bu evrakların bulunmaması halinde, arazinin bulunduğu muhtarlıktan onaylı taahhütname

Şehrimizin tarımsal üretimine katkı sağlayacak bu önemli hizmetin hayırlı olmasını diliyoruz." denildi