Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge”ye tepki gösterdi.

“Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge’nin eğitim çalışanları arasında huzursuzluğa neden olduğunu belirten Fatih Okumuş, “Yıllarca emek verilerek alınan başarı ve üstün başarı belgelerinin değerlendirilmesi sonucu ödül belgesi verilmeyen eğitim çalışanları aynı belgeleri tekrar kullanamamakta ve yıllar süren kazanımlar heba olmaktadır” dedi.

Ödül belgesinin Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirme ölçütü olarak kullanılmasının her yıl yeni mağduriyetleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Okumuş, “Geçtiğimiz yıl ödül verilmeyen 3 ilden birisi olan Çorum'da yüzlerce eğitim çalışanımız bu yıl yönetici atama başta olmak üzere birçok değerlendirmede mağduriyet yaşayacaktır. Bu ve benzeri durumların tekrarlanmaması adına, teklif edilme ve değerlendirilme süreçlerinin yönergede yeniden düzenlenmesi haksızlıkların önüne geçerek adaleti sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.