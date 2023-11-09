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Çorum 'un Mecitözü ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Mecitözü Emniyet Amirliği Hatıra Ormanı'nda Kaymakam Bayram Köse, öğrencilerle 200 fidan dikti.

Köse, burada yaptığı konuşmada herkesin bahçesine, tarlasına ağaç dikmesi gerektiğini söyledi.

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" düşüncesiyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Kültürümüz bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesini fidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi gerekiyor. İşte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Dikilen tüm fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diliyorum." dedi.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.