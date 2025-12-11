Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Saat 18.00'e kadar Habertürk binasında bulunan Ersoy'un hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

HABERTÜRK YÖNETİMİ GÖREVDEN ALDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersoy'a bir kötü haberde Habertürk yönetiminden geldi. Genel yayın yönetmenliği görevinden alındı. Gazeteci Seyhan Avşar'ın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı kamuya açık paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

TMSF yetkilileri ile konuştum.

Habertürk Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un görevden alınmasının nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklaması olmuş.

Mehmet Akif Ersoy’un Habertürk Yayın Yönetmenliği görevinden alınmasına ilişkin TMSF yetkilileriyle konuştum. Uyuşturucu operasyonu kapsamında Can Yayın Grubu'ndan Ela Rümeysa Cebeci ilk dalgada, Elif Kılınç ise ikinci dalgada gözaltına alınmıştı. Ancak onlara ilişkin TMSF'nin henüz bir tasarrufu olmadı.

Bu duruma ilişkin konuştuğum TMSF yetkilisi, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy'un adını vererek yazılı bir açıklama yaptı. Bu resmi açıklama sonrası kendisini görevden aldık. Ancak diğer çalışanlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zaten ilk operasyon hafta sonu yapılmıştı ve henüz resmi bir açıklama yok. Süreci takip ediyoruz” dedi.

ERSOY İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.