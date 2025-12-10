Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi'ne kurduğu stantta vatandaşa ücretsiz balık dağıtımı gerçekleştirdi.

Stantta bulunan kasalarca istavrit, kısa süre içerisinde tükendi.

Balık sezonunun açıldığı günden bu yana ilçe sakinlerini balıksız bırakmayan Sultangazi Belediyesi, ücretsiz dağıtıma devam ediyor.

İlçenin çeşitli noktalarında yapılan dağıtımın adresi bu kez İsmetpaşa Mahallesi oldu. Kasa kasa balıklar kurulan stantta vatandaşa dağıtıldı. İstavritleri alan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Kasalarca balık kısa bir süre içerisinde tükendi.



Vatandaşlar dağıtımından memnun

Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Balık sezonu bereketiyle sürüyor. Biz de sağlık için önemli bir besin olan balığı komşularımızla paylaşmak için sık sık balık dağıtımı gerçekleştiriyoruz. İsmetpaşa Mahallemizde vatandaşlarımıza istavrit dağıttık. Farklı noktalarda balık dağıtımına devam edeceğiz. Bütün komşularımıza afiyet olsun" diye konuştu.