Mimar Sinanspor takımı geçtiğimiz hafta sonu elim bir trafik kazası sonucunda genç yaşta hayatını kaylbeden Mehmet Ali Yigen’i unutmadı.

Kültürspor’da futbola başlayan daha sonra Çorum FK alt yapısına geçen ve son olarak yeniden Kültürspor’da forma giyen Mehmet Ali Yigen hafta sonunda motu koryelik yaparken alkollü bir sürücünün karıştığı kaza sonucunda 16 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mimar Sinanspor takımı oyuncuları dün Buharaspor ile oynadıkları U 18 ligi maçının ardından Mart Ali Yigen ölümsüzdür yazılı bir tişört ve Kültürspor takımında giydiği 67 numaralı formayı açarak andılar.