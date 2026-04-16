Kudüslü Dükkan oluşumu tarafından, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla yarın “Mazlum Coğrafyalar Sergisi & Hayır Çarşısı” açılacak.

Yarın saat 11.00’de açılacak olan hayır çarşında Kudüs temalı kefiyeler, rozetler, çantalar, defterler, notluklar, kitap ayraçları ve bilekliklerin satışa sunulacak.

Etkinliğe tüm Çorumlular davet edilirken, hayır çarşısının 20 Nisan Pazartesi gününe kadar açık kalacağı ifade edildi.