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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'nin açıklamasında terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden devam ettiği de vurgulandı.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından eli kanlı terör örgütü PKK'ya indirilen en son darbeyi duyurdu.

Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan öldürüldüğünü açıkladı.

PKK'YA RAHAT NEFES YOK!

MSB'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi"