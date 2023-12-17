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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Son bir yılda 1069 teröristin etkisiz hake getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, bunun yanı sıra 326 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, Türkiye'deki sığınmacı sayısı hakkında da bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terör operasyonlarının bilançosu hakkında son verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, terörle mücadele operasyonlarının devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

"Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı,

Demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz, müsterih olunuz.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. 2023 yılı boyunca tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1069 terörist ise etkisiz hale getirildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

Toplam 326 organize suç örgütü çökertildi. Milletimizin huzurunu bozan, güvenliğimize kasteden bu şehir eşkıyalarını yakalayıp bir bir adalete teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu bozanların huzurunu bozacağız. Hiç kimse ama hiç kimse devletimizden de aziz milletimizden de güçlü değildir. Gerçek güç milletin ta kendisidir, onun iradesidir.

TÜRKİYE'DEKİ SIĞINMACI SAYISI

1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ülkemizde; 3 milyon 237 bin 585’i geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761’i ikamet izni ile kalanlar, 262 bin 638’i uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor.

Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, bunların 3 bin 68’i tutuklandı, 1228’i hakkında adli kontrol kararı verildi."