Memleket Partisi seçimlerde İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve meclis üyelerini destekleyecek.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve belediye meclis üyesi adayları, Memleket Partisi Çorum İl Başkanı Ömer Bağcı ile bir görüşme yaparak, seçimlerde ortak hareket etme kararı aldı. Ömer Bağcı, 31 Mart seçimlerinde aday çıkarmadıklarını ve İYİ Parti adayını destekleyeceklerini bildirerek, güçbirliğinin hayırlara vesile olmasını diledi.

İYİ Partili Ahmet Ertekin, Memleket Partisi yetkililerine de teşekkür ederek, 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkacaklarına yürekten inandığını, hep birlikte, el ele, gönül gönüle Çorum’u aydınlık geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı.