Firma sahiplerinden üretimleri hakkında bilgi alan ve işletmeleri yakından tanıma fırsatı bulan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ekonomik krizin üretim üssü olan işletmeleri de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Sırası ile Yakamoz Turşu, Alapala Makine, Karadayı Makine ve Mone Medical’i gezerek, fabrika yetkilileri Onur Kalaycı, İsmail Alapala, Bülent Karadayı, Hayri Şamlı ve personelleri ile görüşen Çöphüseyinoğlu, sıcak karşılamalarından dolayı tüm firma sahiplerine ve personellerine teşekkür etti.

İşletme sahipleriyle sanayinin ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine dönük değerlendirmelerde bulunan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “OSB’de bulunan tüm firmalarımız hem şehrimizin hem de ülkemizin birer gurur kaynağıdır. Yaratıcılık ve ileri teknoloji kullanmalarıyla birlikte büyük başarı gösteriyorlar. Kentimize değer katan fabrikalarımızı gezmek ve yakından tanımak ise bana son derece mutluluk veriyor” dedi.

Yerel yönetimler olarak Çorum’un daha yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak için yola çıktıklarını ifade eden Çöphüseyinoğlu, “Sizleri daha konforlu bir şehirde yaşatmak istiyoruz. O nedenle, desteklerini bekliyoruz. Hepinize işinizde kolaylık ve hayırlı Ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.