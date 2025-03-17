Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars başarılarına bir yenisini ekledi.

İlbars U 23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında üç üncü olarak bronz madalya kazandı.

8-14 Mart tarihlerinde Arnavutluk’un Tiran kentinde yapılan U 23 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasında 60 kiloda milli mayoyu giyen Mert İlbars eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında kaybetti.

İlbars madalya maçında Ukrayna’lı rakibi Bohdan Hrsshyn önünde 5-0’lik galibiyet ile ayrılarak üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Sungurlu’da Çelebi Bayır yönetiminde küçük yaşta başladığı güreş hayatında alt yaş gruplarından başlayarak sayısızT ürkiye Şampiyonlukları kazanan Mert İlbars aynı zamanda milli takımda da bir çok yaş kategorilerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceler elde etti. Çorum Belediyespor adına mindene çıkan Mert İlbars geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldu.