Sivas’ta yapılan U 23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında Sungurlu’ludan yetişen ve İstarbul Büyükşehir Belediyespor adına mindere çıkan Mert İlbars altın madalya kazanırken Samet Yaldıran ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Sungurlu’da Çelebi Bayır yönetiminde başladığı çalışmalarını Çorum Belediyespor adına sürdüren ve bir çok ulusal ve uluslarakası şampiyonalanda milli takım forması altında madalyalar kazanan Mert İlbars başarısını yeni transfer olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor da da sürdürüyor. 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Ankara TEİAŞ takımından Ömer Altaş’ı yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Mert İlbars ile aynı şekilde Sungurlu’dan yetişen ve İBB’ye transfer olan Samet Yaldıran ise 87 kiloda çıktığı minderde yarı final maçında bu sıkletin şampiyonu milli güreşci Alperen Berber’e yenilerek sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.