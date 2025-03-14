Merzifon Havalimanı'nda, Şubat ayında 13 bin 10 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’na ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, havalimanında şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 9 bin 333, dış hat yolcu trafiği ise 3 bin 677 oldu. Böylece toplam 13 bin 10 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 74, dış hatlarda da 24 olmak üzere toplamda 98’e ulaştı. Yük trafiği ise 166 ton oldu.

Bu yılın 2 aylık döneminde de yolcu trafiği 27 bin 493, uçak trafiği 210, yük trafiği ise 323 ton olarak gerçekleşti.