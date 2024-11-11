İşletmeciliğini İmran Tahtalı’nın yaptığı Meşhur Köfteci Deli Memed Çorum halkının hizmetine girdi.

Çorum’un yerel lezzet markaları arasında yerini alan Meşhur Köfteci Deli Memed Franchise ilk şubesi Gazi Caddesi eski belediye binası karşısı (Eski Fatih kırtasiye yerinde) adresinde hizmet vermeye başladı.

Damak çatlatan lezzetleri ve nezih ortamı ile dikkat çeken Meşhur Köfteci Deli Memed’te açılış yoğunluğu yaşanıyor.

Ekmek arası köfte, tavuk, sucuk, ciğer gibi ürünleri kendine özgü el lezzetiyle Çorum halkının damak zevkine sunduklarını belirten işletme sahibi İmran Tahtalı, ekmek arasının yanı sıra porsiyon seçeneklerinde de uygun fiyatların Çorum halkını beklediğini ifade ederek, Deli Memed’in meşhur köftelerinden tatmak isteyen herkesi işyerlerine davet etti.