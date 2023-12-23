Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, meslek lisesi öğrencilerinin ara eleman değil, teknisyen olarak istihdam edileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, bazı ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çorum’a geldi.

Şamlıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde eğitim faaliyetleri hakkında sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette mesleki eğitim farkındalığı, üretim odaklı ekonomi modelinde Türkiye sanayisinin mesleki eğitime olan ihtiyacı ve ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitimin tercih edilmesinin gerekliliği üzerinde durulurken, sanayicilerin mesleki eğitim konusundaki talepleri görüşüldü.

Ziyaret sırasında Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, ÇTSO Başkan Yardımcısı Abdullah İstanbulluoğlu, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Altıkardeş ve Mustafa Ertürk, TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, Çorum İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ve Sinan Çakır hazır bulundu.

Çorum TSO Başkanı Başaranhıncal, “MEB Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bir ülkenin kalkınmasının en önemli unsurları geleceğimizin teminatı yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizin en kaliteli ve en etkin eğitimi almaları ve bu doğrultuda hareket edilmesidir. Bir ülkenin refah ve mutluluğu; o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, beceri ile ekonomik büyümeye katma değere sağlamasıdır. Bunun için, sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli itici gücü ve verimlilik artışının en önemli unsuru, toplumun eğitim düzeyidir” diye konuştu.

Başaranhıncal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Eğitim etkinliklerinin nitelik düzeyinin ise bireyin yaşadığı toplumun ekonomik, sosyal, politik ve kültürel gelişiminin niteliği üzerine etki ettiği kabul edilmektedir. Bilimsel araştırmalar eğitim düzeyi ile kalkınmanın unsurları olan ekonomik büyüme, siyasal ve toplumsal gelişme arasında doğrusal ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. İnsan kaynağının, özellikle sosyal iyileşmeye ve buna bağlı olarak ekonomik gelişmeye katkısı oldukça büyüktür.

Bilim ve teknolojinin üretimi, bilimsel bilginin dolaşımı, yaratıcı potansiyeli yüksek bireylerin yetiştirilmeleri sonucu ülkeler, ekonomik ve siyasi yönden önemli değişimlere uğramıştır. Hızlanan bu değişim; başta eğitim alanında olmak üzere, ülkeler arasında sürekli yenileşme ve gelişme eğilimi, daha fazla bilgi, daha yeni teknoloji amacına yönelik sınırsız bir rekabeti de hızlandırmıştır. Hızla geçen zamana paralel olarak yeni oluşumlar, teknolojik atılımlar, eğitim sistemlerini de etkilemiştir.

Eğitim; bağımsız bir toplum ve ulusu oluşturacak, bireysel moral düzeyi yüksek, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesiyle hem bireysel hem de evrensel bir kültüre sahip, zengin bir toplumu yetiştirmeyi amaçlar. Eğitimdeki tüm yenileşme ve gelişme girişimleri, toplumun her kesiminin ilgi alanına girmektedir.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu; “İnşallah yeni dönemde çocuklarımızın bütüncül bir eğitim anlayışıyla ve bunu uygulayacak öğretmenlerimizin destekleriyle, bilimde sanatta irfanda ve teknolojide insanlık yararına kullanacak bir nesil yetiştireceğiz” dedi.

"MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZ ARA ELEMAN DEĞİL, TEKNİSYEN OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK"

Bakanlığın mesleki eğitimi yapılandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Şamlıoğlu, yeni dönemde meslek liselerinin tematik hale getirileceğini söyledi. Şamlıoğlu, "Fabrikaların içinde okul açacağız. Bu sayede üretim alanlarını, eğitim alanları haline getireceğiz. Eğitirken üreteceğiz, üretirken eğiteceğiz. Meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz, ara eleman değil, teknisyen olarak istihdam edilecek, belli bir zaman sonra kendi işyerlerini açabilecekler" diyerek mesleki eğitim alanında yapılacak yeniliklere değindi.

“MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ”

Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, mesleki eğitim alanında önemli adımlar atıldığını aktararak, “Bakanlık olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizde mesleki eğitim alanında önemli adımlar atılmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin müfredatı ve eğitim içerikleri güncellenerek, iş dünyasının taleplerine ve sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz iş dünyasına daha uyumlu ve nitelikli bir şekilde katılabilmektedir” dedi. Şamlıoğlu, “Türkiye, son yıllarda mesleki eğitimde iş birliği ve sektörle entegrasyonu artırmak amacıyla pek çok projeye imza atmıştır. Meslek liseleri ve işletmeler arasında kurulan staj programları ve çift diploma uygulamaları, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanmalarını ve iş hayatına hazırlıklarını desteklemektedir” ifadelerinde bulundu.

Şamlıoğlu, mesleki eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni dönemde meslek liselerinin tematik hale getirileceğini açıkladı.

Şamlıoğlu, "Fabrikaların içinde okul açacağız. Bu sayede üretim alanlarını, eğitim alanları haline getireceğiz. Eğitirken üreteceğiz, üretirken eğiteceğiz. Meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz, ara eleman değil, teknisyen olarak istihdam edilecek, belli bir zaman sonra kendi işyerlerini açabilecekler.

Bu birlikteliği görmek bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Bizler de hep birlikte Çorum’a değer katmak için çaba göstereceğiz. Şehrimize önemli katkıları olan Çorum Ticaret ve Sanayi Başkanımız Çetin Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim” dedi.