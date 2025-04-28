İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Otelinde gerçekleştirilen toplantıda Çorum’da denetim ve rehberlik yapmak amacıyla bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Orhan Tunç ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar konuşma yaptılar.

Başmüfettiş Orhan Tunç yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemini vurguladı.

Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar ise Çorum’da mesleki eğitimin son durumu hakkında bilgi verdi.

Hacı Hüseyin Asar, İl merkezindeki tüm mesleki eğitim merkezi ve mesleki ve teknik eğitim merkezi okul/kurum müdürleri ortaokullarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara kurumları tanıttı.