Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Çorum ve bölge illerine zirai don uyarısında bulunuldu.

Zirai don uyarısı 10.04.2026 günü saat 21.00’de başlayıp 13.04.2026 tarihinde saat 10.00’a geçerli olacak.

Uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ta cuma gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar bölgemizin iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilerek, “Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

