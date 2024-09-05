Çorum Valiliği şehre çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümü için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada mevsimlik tarım işçileri ve çocukları için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Her yıl mayıs-ekim ayları içerisinde Çorum’a mevsimlik tarım işçilerinin aileleri ile birlikte geldiklerinin belirtildiği açıklamada şu bilgiler yer aldı: “İlimize aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yaşam alanlarında emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik ilgili tüm kurumlarımızla birlikte gerekli çalışmalar koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) kapsamında hazırlanmış olan Çorum Eylem Planı 2019/1 ve 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi’ne istinaden mevsimlik tarım işçileri yerleşim yerleri; Alaca İlçesi Günhan Köyü, Alaca İlçesi Ünalan Köyü, Merkez Karaca Köyü ve Mecitözü/ Merkez Bahçelievler olarak belirlenmiştir. Belirlenen alanların dışında bulunan mevsimlik tarım işçileri şahıs arazilerinde konaklamaktadırlar. İlimize gelen Mevsimlik Tarım İşçileri Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak ziyaret edilmekte, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin hangi illerden geldikleri, yaşam ve çalışma koşulları, çalışma alanlarına ulaşım imkanları hakkında bilgiler alınmakta, konakladıkları alanların fiziki imkanları yerinde tespit edilmekte, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin talep ve beklentileri alınarak ilgili kurumlarla ivedilikle koordinasyon sağlanmaktadır. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından üretim alanlarına gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik GBT kontrolleri yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından sık sık mevsimlik tarım işçilerimiz ve aileleri ziyaret edilerek gebe takipleri, küçük yaştaki çocukların aşıları ve genel sağlık taramaları yapılmış olup hijyen ve sağlık konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından zemin düzleme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmış, Çorum Belediyesi tarafından çöp konteynerleri temin edilmiştir. Ayrıca bölgede ihtiyacı gidermesi amacı ile Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından su tesisatı sağlanmıştır. Alaca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Alaca ilçemize gelen mevsimlik tarım işçileri ziyaret edilmiş, yerleşik olarak ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinden toplamda 18 engelli olduğu görülmüş, çadırda ikamet eden mevsimlik tarım işçilerinde ise 2’si çocuk olmak üzere toplamda 10 engelli olduğu görülmüş olup müdürlük hizmetleri hakkında rehberlik ve yönlendirme yapılmıştır. Yapılan ziyaretlerde bedensel engeli olan bir vatandaşımızın tekerlekli sandalye ihtiyacı tespit edilmiş, Alaca Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla kişiye tekerlekli sandalye temin edilmiştir. Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul çağında olan 30 öğrenci, talep doğrultusunda Kur’an-ı Kerim kursuna yönlendirilmiştir. Alaca ilçemizde bu çalışmaların yanı sıra, tarım işçileri için konaklama yaptıkları alanlarda hijyen koşullarının sağlanması konusunda, Hijyen Aracı Projesi SOGEP’e proje teklifi olarak sunulmuştur.

Bu çalışmalarla birlikte “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri” kapsamında Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 2, Çorum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden 2, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzden de 1 personel olmak üzere toplam 5 personelin 22-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında Samsun İlinde eğitime katılımları sağlanmıştır.

Geçen hafta içerisinde ilimizde gerçekleşen gök gürültülü sağanak yağış sonrası merkeze bağlı Üyük, Bozboğa, Çeşmeören ve Kadıkırı köylerinde mevsimlik işçi olarak bulunmakta olan vatandaşların çadırlarında hasar olduğu ihbarı alınmış, AFAD ekipleri, Jandarma ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları sahada incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında yağışlar dolayısı ile çadırlarında hasar oluşan Üyük Köyünde 125, Kadıkırı Köyünde 70, Bozboğa Köyünde 15 ve Çeşmeören Köyünde 80 vatandaşımıza İl AFAD ekiplerince battaniye teslimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kızılay ekipleri ile birlikte yine AFAD personeli tarafından belirtilen köylerde bulunan mevsimlik tarım işçi ve ailelerine iaşe dağıtımı yapılmıştır. Mevsimlik tarım işçi ve ailelerinin ilimizden ayrılacakları güne kadar istek, talep ve ihtiyaçları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilgili tüm kurumlarımız tarafından takip edilecek, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik verilen hizmetlerimiz devam edecektir.”