Çorum'daki mezarlıklar, belediye ekipleri tarafından yapılan genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmalarıyla Ramazan Bayramı'na hazır hale getirildi.

Mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu Ramazan Bayramı öncesinde Çorum Belediyesi çalışmalarını tamamladı. Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getirdi.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, "Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretleri yoğunlaşacağı için ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle tamamladı. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin daha nezih bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri aldık" diye konuştu.

Ünsal Yeter, arife günü ve bayramın birinci günü sabah saat 05.00 itibariyle mezarlıkların ziyarete açık olacağını da sözlerine ekledi.