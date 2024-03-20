Milliyetçi Hareket Partisi seçim çalışmaları kapsamında Çorum Muhtarlar Derneği, Çorum Emekliler Derneği, Eczacılar Odası ve Çorum Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlere MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Adayları İsmail Lek, Aysu Hoşnut, il ve merkez ilçe yöneticileri katıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, dernek ve oda başkanlarıyla bilgi alışverişinde bulunarak, parti politikaları hakkında bilgi verdi.

Çorum merkezde Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine Cumhur İttifakı olarak, İl Genel Meclis Üyeliği Seçimlerine ise MHP olarak girdiklerini anlatarak, ayırmadan ayrışmadan canla başla Çorum için çalışacak adaylarla seçimlere hazır olduklarını vurguladı.

Şehrin her köşesine ve her vatandaşın yaşamına dokunacak bir anlayışla Çorum’u geleceğine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizen Çıplak, Çorum’u bölgesinin lider kenti haline getirmek için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Çorum’un sorunlarını bildiklerini ve bu yönde çözüm odaklı projeler hazırladıklarından da bahseden Çıplak, eşit ve adil bir şekilde köylerin ve kent merkezinin çözüm bekleyen sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bugüne yarın seçim olacak gibi sahada vatandaşla iç içe olduklarını ifade eden Çıplak, il ve ilçe teşkilatlarıyla seçimlere hazır olduklarını ve vatandaşların büyük teveccühü ile MHP’nin seçimlerde oy patlaması yapacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı, Çorum Emekliler Derneği Hıdır Kınıklı, Eczacılar Odası Erol Afacan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, nazik ziyaretlerinden ötürü MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a ve MHP heyetine teşekkür ettiler.