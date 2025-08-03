Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığı, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantı MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Ülkemizin birliği, dirliği ve bekası adına hayati öneme sahip konular istişare edildi” dedi.

İstişare edilen konularla ilgili bilgi veren Çıplak, “Başta terörle mücadele olmak üzere, "Terörsüz bir Türkiye" idealine ulaşmak için kararlılıkla atılacak adımlar, bölgemizdeki gelişmeler ve milli bekamıza yönelen tehditlere karşı izlenecek stratejiler detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak; birliğimize, bayrağımıza ve ezeli kardeşliğimize kast eden her türlü unsurun karşısında, büyük Türk milletinin ve aziz devletimizin dimdik yanındayız.

Hedefimiz, terörsüz bir Türkiye, güçlü bir millet, sarsılmaz bir devlet anlayışıyla; “Önce ülkem ve milletim” şiarıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.