MHP Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Haziran Ayı Belediye Başkanları Toplantısı; Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin ev sahipliğinde Sungurlu’da gerçekleştirildi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Haziran ayı Belediye Başkanları İstişare Toplantısını Sungurlu’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Mehmet İhsan Çıplak, “Nazik ev sahipliği için Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere’ye teşekkür eder, ifa ettiği hac vazifesinin kabul olmasını ve hayırlara vesile olmasını dileriz.” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Hac vazifemi yerine getirmiş olmam sebebiyle nezaket ziyaretinde bulunan değerli Başkanlarımızla birlikte bugüne dek yaptıklarımız ve bundan sonra hayata geçireceğimiz projeler hususunda istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri ve verimli istişareleri sebebiyle Başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Sungurlu İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, belediye başkan yardımcıları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.