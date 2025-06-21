Sungurlu’da okullarda 7 bin 36 öğrenci karne heyecanı ve sevinci yaşadı. Öğrenciler karnelerini alarak tatile çıktı.

Kaymakam Mutlu Köksal, beraberinde Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ile Mustafa Kemal İlkokulu-Ortaokulu’nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Kaymakam Köksal, karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek, öğretmenlere ve velilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Köksal, tören sonunda tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ailelerine iyi tatiller dileyerek, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaz geçirmeleri temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Muhsin Dere’de beraberinde Şube Müdürü Nazım Gürgil ile Fevzi Çakmak ve Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan Dere, tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere iyi tatiller diledi.