DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen "Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım" diyerek partisinden istifa etti.

DEVA Partisi'nden istifa depremi yaşanıyor. Partinin İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"FİKİR VE GÖRÜŞ AYRILILIKLARI NEDENİYLE İSTİFA EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Seda Kaya Ösen, ayrılık kararının nedenini fikir ve görüş ayrılıkları olarak duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ösen, "2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım" ifadelerini kullandı.

"ALİ BABACAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Ösen ayrıca "Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.

Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.