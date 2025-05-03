Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanarak ithalatın açılmasını eleştirdi.

Tahtasız, “Hasat dönemlerinden önce ithalatı açıp, ithalattaki gümrük vergilerini sıfırlayarak çiftçinin alın terine göz diken, kendi çiftçisinden önce yabancı çiftçiyi düşünen AKP iktidarı yine yaptı yapacağını. 1 Mayıs 2025 günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 milyon ton mısır ithalatının yüzde 0 gümrük vergisi ile yapılmasının önü açıldı. Ekim süreci devam ederken alınan bu karar Türk çiftçisini zarar ettirmeye ve bitirmeye yöneliktir” dedi.

Daha önce hububatta da benzer örneklerinin yaşandığını ve piyasa fiyatlarının aşağıya düştüğünü hatırlatan Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Sıfırlanan gümrük vergisiyle sanayici ve tüccar stoklarını dolduracak ve hasat döneminde Türk çiftçisinin ürettiği mısır, ne para edecek ne de alıcı bulacaktır. Bizlerin her platformda dile getirmesine rağmen 'tarımda dışa bağımlı' değiliz diye höykünen iktidar, Türk tarımının nasıl dışa bağımlı hale getirildiğini bir kez daha göstermiştir. Alınan bu kararda TMO'ya ait ürünlerin lisanslı depolardan yasa dışı olarak çıkarılması ve piyasaya satılmasının etkisi var mıdır? 2025’in ilk 3 ayında 984 bin 650 ton mısır ithal edildi. Bu ithalat için 254 milyon 772 bin dolar ödendi. 2024 yılında ise toplam 3 milyon 987 bin ton mısır ithalatına karşılık 918 milyon dolar harcandı. İthalata doymaz, kendi çiftçisini sevmez AKP iktidarına bunlar da yetmemiş olacak ki hasat sezonu öncesi yine yaptığı yapacağını ve mısır ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Yerli ve millikten dem vuran Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidara geldiği günden bu yana "komşunun tavuğunu kaz görmüş" kendi çiftçimizi ikinci plana atmıştır. Çiftçi üretime küsmüş, ekilen arazi varlığımız azalmış, köylerde çiftçinin yaş ortalaması 58'i bulmuştur. Sözün özü AKP sebep, Türk tarımının dışa bağımlı hale gelmesi, çiftçinin üretime küsmesi sonuçtur.” (Haber Merkezi)