Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hazırlanan Lavanta Bahçesi bu yıl da ziyarete açıldı. Çiçeklerin açtığı Lavanta Bahçesi, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ziyaretçilerine muhteşem bir görüntü sunuyor.

Çorum Belediyesi’nin Çorum Barajı arkasında oluşturduğu Lavanta Bahçesi hafta sonu itibariyle ziyaretçilere kapılarını açtı. Özellikle fotoğraf çekimleri için ilgi gören lavanta bahçesinde, dekor ve görsel zenginlik oluşturan yeni düzenlemeler de yapıldı. Hafta sonu itibariyle ziyarete açılan Lavanta Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Lavanta Bahçesi’nin şehrin en gözde mekânları arasına girdiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Güzellikleri şehrimizle ve hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çorum Barajı yanında oluşturduğumuz Lavanta Bahçemize bu yıl lavanta ekimini gerçekleştirdik. Lavantalarımızın çiçek açmasıyla birlikte bahçemizi hemşehrilerimizin ziyaretine açtık.” dedi.

Aşgın, vatandaşları Lavanta Bahçesi’nin güzelliklerini görmeye davet etti.