19 Mayıs; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımın tarihidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün hâlâ birlik, beraberlik ve umut ışığı olmaya devam etmektedir.

Başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Bu kapsamda bayram, Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kutlama programı kapsamında bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Ardından saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda kutlama programı gerçekleştirilecek. Akşam saat 20.10’da ise Atatürk Anıtı’ndan başlayacak fener alayı, Saat Kulesi güzergâhından dönülerek Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek.