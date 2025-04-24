Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan ve Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele eden Osmancık Okçuluk Kulübü sporcu ve antrenörleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler.

Aralık ayında Antalya’da yapılan Türkiye Salon Okçuluk Türkiye Takım Şampiyonasında takımlarda gümüş madalya kazanan Osmancık Okçuluk Spor kulübü sporcularından tek kadınlarda Sündüs Sude Tak ve tek erkeklerde altın madalya kazanan Ufuk Genç ile antrenörler Hakan Tak ile Erkan Tiryakioğlu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’da katıldı.

Ziyaret sırasında Antrenör Hakan Tak ve Erkan Tiryakioğlu katıldıkları şampiyonalar ve çalışmalar hakkında bilgiler vererek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan destek istediler. Belediye Başkanı Aşgın ise Okçuluk’ta ülke olarak kazandıkları başarıların gurur verici olduğunu belirterek Osmancık Okçuluk kulübü sporcu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Aşgın ziyaret sonunda milli okçulara hediyelerini verdi ve kendilerinden uluslararası alanda da başarılar beklediklerini söyledi.