Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 23. hafta maçında yarın Mimar Sinan sahasında Sinopspor’u konuk edecek. Saat 14’de başlayacak maçta temsilcimiz ligde çıkışa geçmek istiyor.

Ligde dokuz maçtır galibiyet sevinci yaşayamayan Mimar Sinanspor geçtiğimiz hafta zorlu Bartınspor deplasmanında bu hasrete son vermeye çok yaklaşmış ancak 90+9. dakikada yediği golle maçtan 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı.

Zorlu deplasmandan bir puanla dönen Mimar Sinanspor takımı ligde yarıştan kopan Sinopspor önünde kazanmak için mücadele edecek.

Konuk Sinopspor ise iddialı başladığı ligde zirveden uzaklaştı ve üst sıralar için mücadele ediyor. Mimar Sinanspor yarın taraftarı önünde kendi sahasında sezonun ilk galibiyet sevincini Sinopspor karşısında almak istiyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ligde üst sıralara yer bulmak ve alt sıralardan iyice uzaklaşmak için evlerindeki maçı mutlak kazanmak istediklerini söyledi. Sakatlığı bulunan Yunus Emre Ergin dışında eksikleri olmadığını belirten Eğer ‘Kendi sahamızdaki maçlarda henüz taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatamadık. Yarınki maçta bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızın desteği ile Sinopspor maçını kazanarak üç puan hasretine son vermek istiyoruz. Bunun içinde hafta boyunca çok iyi çalıştık ve tek düşüncemiz galibiyet’ dedi.

Hakem Ordu’dan

Mimar Sinanspor ile Sinopspor arasındaki maçı Ordu bölgesi hakemi Mustafa Alperen Şenol yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise aynı ilden Cemal Akçin ve Şerefhan Baş. Maçın dördüncü hakemi ise Samsun il hakemi Enes Ürer. Maçın gözlemcisi ise Cenk Karka.