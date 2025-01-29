U 18 Liginde beşinci maçlar sonunda Mimar Sinanspor yoluna kayıpsız devam ederken üç takım ise lideri takiplerini sürdürüyorlar.

Mimar Sinanspor ligdeki beşinci maçında karşılaştığı Hattuşa Gençlikspor önünde gol şovunu sürdürdü ve rakibini 11-1 gibi farklı skorla yenerek beş maçtaki gol sayısını 38’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sungurlu Belediyespor sahasında Gençlerbirliği ile girdiği gol düellosunu 3-2 kazanarak dördüncü galibiyetini aldı 12 puan averajla ikinci sıraya yükseldi.

Haftanın kritik maçında ise Kültürspor, Osmancıkgücü önünde 3-2 kazanarak yarışta bende varım dedi ve zirveye ortak oldu. Olaylı maçta ise İskilipspor, Buharaspor deplasmanında 2-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı.

Ligde altıncı hafta maçları bugün oynanacak. Haftanın kritik maçında 12 puanlı iki takım Osmancıkgücüspor ile Sungurlu Belediyespor takımları arasında oynanacak.

Günün diğer maçlarında ise Mimar Sinanspor Gençlerbirliği ile Kültürspor ise Buharaspor önünde galibiyet arayacak.

Hattuşa Gençlik ile İskilipspor ise üst sıralara tutunma maçında karşılaşacaklar.